Ещенко о медиафутболе: «Здесь есть открытость и ступень для дальнейшего роста»

Андрей Ещенко рассказал о преимуществах медиафутбола.

«В медиафутболе есть открытость: допуск в раздевалки, общение, крики и мат – последнее мне не нравится. Играют бывшие футболисты и известные люди.

Прикольная тема: здесь играют те, кто не смог попасть в профессиональную команду или наоборот. В медиафутболе есть ступень для дальнейшего роста», – сказал Ещенко.

Экс-игрок «Спартака» выступал за команду Соболева и Джикии «Бей Беги» на МКС-2022, втором и третьем сезоне Winline Медиалиги.