Ещенко о медиафутболе: «Здесь есть открытость и ступень для дальнейшего роста»

Теги Андрей Ещенко Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Андрей Ещенко рассказал о преимуществах медиафутбола.

«В медиафутболе есть открытость: допуск в раздевалки, общение, крики и мат – последнее мне не нравится. Играют бывшие футболисты и известные люди.

Прикольная тема: здесь играют те, кто не смог попасть в профессиональную команду или наоборот. В медиафутболе есть ступень для дальнейшего роста», – сказал Ещенко.

Экс-игрок «Спартака» выступал за команду Соболева и Джикии «Бей Беги» на МКС-2022, втором и третьем сезоне Winline Медиалиги.

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3 комментария

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Shuller18
Роста куда?)
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Chernoy
Умрёт, как любое хорошее начинание. Они уже заходят в кубок России, кто-то уже мечтает чуть ли не об РПЛ. Они создали что-то не похожее на профессиональные лиги, а мечтают о том, чтобы туда зайти.
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Александр Жердин
Стесняюсь спросить: Роста куда? В совершенствовании трёхэтажного?
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