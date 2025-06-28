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Форвард «Амкала» Трегулов: «Кто-то из просмотровых слил ЦСКА нашу тактику, их тренер просил троих держать меня»

Дамир Трегулов пошутил, почему «Амкал» пропустил от ЦСКА 4 гола.

«ЦСКА нас разбирал. Мы играли с чистого листа, потому что у них новый тренер, мы не знали их тактику. Они знали все наши действия. Наверное, кто-то из просмотровых ребят, кто сегодня принимал участие, слил всю информацию о том, как мы будем играть, и поэтому ЦСКА так легко разобрался с нами. Других предположений нет.

Насколько я видел, тренер ЦСКА кричал, чтобы со мной играло три человека, как Дивеев и Мойзес. Втроем держали меня одного», – сказал игрок «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Вчера ЦСКА разгромил «Амкал» на турнире Media x Pro Cup (4:0).

ЦСКА разнес «Амкал» при 12 тысячах на «ВТБ Арене». А Челестини удивился буллитам

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoДамир Трегулов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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