Гриня об уходе из «Амкала»: «Тренер сказал: «Все будет хорошо». Через 2 недели меня убрали из команды»

Гриня рассказал о том, как он уходил из «Амкала».

«Мы просто поговорили с тренером. Он объяснил, что сейчас получилось так, как получилось. Им самим не прикольно, что я сижу.

Было им не прикольно, что я приходил на основное место, были определенные цели в команде, а нахожусь на замене. Тренер сказал: «Все будет хорошо, не переживай». Прошло 2 недели – меня нет в команде.

Выплатили ли неустойку? Да, выплатили. Ну, не могу назвать это неустойкой – жест доброй воли. С человеческой точки зрения Герман (президент «Амкала» – Sports.ru) достаточно хорошо поступил. Он не оставил меня. Он сделал то, что, наверное, должен был сделать», – сказал защитник «БроукБойз».