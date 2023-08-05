Президент 2Drots Некит о развитии медийности для профессионалов: «Это дает больше узнаваемости, аудиторию, рекламные контракты»

Президент 2Drots Некит объяснил, зачем профессиональным игрокам развиваться в медийной сфере.

– Думаешь, сейчас пренебрежение к съемкам уходит?

– Спорно. Люди и команды пытаются идти в ногу со временем, но до сих пор во многих клубах есть люди на высокопоставленных должностях, которые не понимают, для чего это.

И некоторым мужикам в пиджаках невозможно ничего объяснить. У них в бюджете капает – и все нормально. Зачем лишний раз париться про какую-то медийную узнаваемость?

– А зачем вообще футболисту быть открытым? Нам скажут: да пусть они на поле хорошо играют, а не кривляются на камеру.

– Конечно, главная задача – хорошо играть. Если футболист добивается успеха, медийная работа становится второстепенной. Но это дает больше узнаваемости, аудиторию, рекламные контракты.

Криштиану Роналду – суперзвезда на поле, но и к медийной части работы относится серьезно. В Европе многие футболисты ходят на разные ютуб-каналы и участвуют в развлекательном контенте. Наверное, это не просто так. Ну и главное – это нужно болельщикам.

За медийным футболистом интереснее следить. Это очень круто, когда ты видишь кумира не только в официальном матче, а еще в челленджах или вообще в нефутбольной обстановке, – рассказал президент 2Drots в интервью Вадиму Кораблеву для Sports.ru.

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