«У меня нет продакшна, у меня есть контент-план». Кутуз сравнил ФК «10» и «Титан»

Кутуз высказался после товарищеского матча ФК «10» – «Титан».

– В каких вы сейчас отношениях с президентом «Титана» Зуевым?

– Лично я с ним в нормальных отношениях. Если у нас не срослось то, что мы задумали, это не значит, что я по жизни я буду на него обижаться и враждовать. Сегодня встретились, поздоровались, да и все.

– Т.е. вы готовы продолжать с ним общение?

– Ну а что мне с ним, ругаться? Спорить? Драться?

– «Титану» вы давали полгода на продакшн. Сколько вы даете времени ФК «10»?

– Во-первых, у меня нет продакшна, у меня есть контент-план. Также, наверное. Сейчас август втягивающий. Я надеюсь, что с начала сентября что-то поменяется в моей жизни.

– В чем отличия между «Титаном» и «10»?

– Не знаю. Как вы видите, в футбол играем чуть получше. Приятная атмосфера в команде. Я не говорю, что в «Титане» хуже. Здесь большие люди, комики приходят, разбавляют атмосферу, футболисты. Пока мне все нравится, – рассказал форвард ФК «10».

«Титан» и ФК «10» играли товарищеский матч (1:2). За «Титан» забил Кашай, за ФК «10» – Кутуз и Даут.