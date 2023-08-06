Тренер «Титана» Курбанов о непопадании Крапа в состав 2Drots на Кубок России: «Я был бы не против увидеть Крапа в «Титане»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Шамиль Курбанов 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников ЛФК «Титан» Медиафутбол

Шамиль Курбанов понимает, почему хавбек 2Drots Крап не попал в заявку на матч Кубка России.

«Понятно, что Кубок России – это не 40 человек в заявке, а только 18. Естественно, 2Drots – команда, у которой длинная скамейка. Есть звезды команды, лица команды, такие как Крап. 

Обидная история, что он не попал в заявку, но он смотрит на нее только со своей точки зрения. 

Я думаю, Викторыч (Кузнецов, главный тренер 2Drots, – Sports) объективно понимает, что на кону результат, матч на вылет. И когда игрок не в основной обойме, не играет часто, естественно, тренер не может на него рассчитывать. Он рассчитывает на тех, кто здесь и сейчас может показать результат.

Понятно, что Крап утратил кредит доверия. Очень много времени понадобится ему, чтобы это доверие вернуть. 

Но если честно, если у него все плохо будет, я был бы не против увидеть Крапа в «Титане». Я не могу обещать ему игровое время, но при этом буду оценивать его труд. Для медиафутбола он классный игрок, который может играть. Вопрос только в дисциплине и его отношению к делу», – рассказал главный тренер медиафутбольного клуба «Титан».

В первом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России 2Drots обыграли «Сахалин» (2:0). Легенда клуба Крап не попал в заявку на матч по решению тренерского штаба.

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5 комментариев

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Живу в частном доме, у соседа собака на цепи, дворняга "чистых кровей", зовут Храпик - храпит и пукает постоянно.
Какой-то Крап к футболу имеет отношение такое же, как пердун Храпик к породистым собакам. Но от Храпика польза есть - он иногда лает. От медиафутбола и мужчин с кличками дворняг одно раздражение. 🤮
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спортс
сделайте возможность ставить +- к новостям. и вы увидите, чего народ точно не хочет видеть на сайте!!
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Курбан Курбанов (с) Орлов
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Уважаемые админы Спортс, уберите пожалуйста медиа футбол в кибер спорт, или сделайте раздел отдельный, не должно быть его в разделе спортивных новостей, где идёт речь о спортсменах кто профессионал, многие любят настоящий спорт, и по фиг что там будет через цать лет, для тех кто за цать ю, отдельно пожалуйста, пусть там восхволяются не футболом, а своей г лиги
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