Жека: «Кто лучший президент 2D? Назову Никиту. Он 24/7 прокручивает все про команду. Я меньше об этом думаю»

Основатели 2Drots Жека и Некит ответили на вопрос: «Кто лучший президент?».

Жека: «Я отвечаю за наполнение каналов: их работу, контент. Мы все соблюдаем по контракту – у нас все круто. В основном, я думаю над идеями. Тут могу посоветоваться с Никитой, потому что он может предложить что-то классное.

Мы вдвоем занимаемся командой: трансферами и игроками. У Никиты прирожденный талант артиста и невероятная эмпатия. Но он вряд ли бы смог стабильно на протяжении шести лет снимать видосы, выкладывать контент.

Кто лучший президент? Назову Никиту. Знаю, что он 24/7 все прокручивает про команду. Я знаю, что сильно меньше об этом думаю. Сейчас был период дозаявки, нам нужен был нападающий.

Он мне показывает директ, а там просто 100 сообщений форвардам разным: «Йоу, чувак, не хочешь к нам присоединиться?» Ему отвечают: «Блин, круто. Смотрю 2Drots, но у меня профессиональный контракт» или «Вау, классное предложение, но я думаю о проф».

В целом, все знают 2Drots. Меня очень удивило, что он столько времени на это потратил. Он говорит, что не мог уснуть, пока не нашел нам нападающего».

Никита: «Кто лучший президент? Ну, наверное, Женя. Именно базу строит Женек, а где надо покреативить – я накидываю 20 идей, а он выбирает 5 лучших. А по команде мы вдвоем все решаем».