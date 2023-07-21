«Я открываю вечером телефон и понимаю, что происходит #####». Президент Медиалиги Осипов о ссоре с женой из-за ЧВК «Вагнер»

Николай Осипов рассказал о ссоре с женой из-за событий с ЧВК «Вагнер».

«Я не должен быть со всеми милым, но должен быть политкорректным. Вынужден быть в таком расположении духа постоянно.

Как всегда, в этой истории больше всего достается близким. Я не ругался никогда так, чтобы аж искры летели. Но дома жене приходится терпеть больше всех. Когда ты морально уставший и опустошенный, то срываешься по всякой #####.

Бывает с женой сидишь, разговариваешь. И она: «Вот ты со мной так ругаешься, такие вещи говоришь. Свою гребаную работу ставишь выше семьи». Ты сидишь и думаешь: «Блин, неужели непонятно, что ты самый близкий человек и тебе больше всех достается? Это же так очевидно»

Я думал, что сейчас закончится сезон и я две недели отдохну. Но не получилось: тут открывашки, там закрывашки, новый формат, контракты, команды.

Чем лучше ты понимаешь вторую половинку, тем проще принять в ней что-то неприятное. Например, жена видит, что я сижу в телефоне. Погружен, бывают важные моменты – комментарии или новости. Так было перед Казанью 24 июня. Я открываю вечером телефон и понимаю, что происходит #####: «Вагнер», Москва, направление, Ростов. Первым делом, понятно, политическая ситуация в стране. Второе – что делать себе, семье и всем остальным. Третье – что делать ##### с полуфиналами. Четвертое – финал.

Масса мыслей, ты погружен, утонул. И если ты это видишь – ну ##### задавать какие-то вопросы, на которые ты не получишь ответа. Это же не мультик или кино, которое можно нажать на паузу или ответить. Но здесь что-то важное. Это понимание приходит со временем», – рассказал президент Winline Медиалиги.