Осипов о сотрудничестве с «Кинопоиском»: «В том виде, в котором это было в 3-м сезоне, не понравилось ни нам, ни им»

Николай Осипов рассказал об итогах сотрудничества с «Кинопоиском» в 3-м сезоне Медиалиги.

«Я договор [с «Кинопоиском»] еще не подписал. В том виде, в котором это было в третьем сезоне, не понравилось ни нам, ни «Кинопоиску».

Если ты уходишь на стриминговую площадку, ты должен делать трансляции жирнее. Например, с классной студией в перерыве, или большим количеством камер, или спецэффектами.

Эта картинка должна отличаться от привычного. Было бы круто, чтобы ты понимал – выходя на стриминговую площадку ты приобретаешь больше, чем на ютубовской трансляции.

Я сейчас в переговорах с «Кинопоиском», чтобы контракт, который был у меня, позволял командам, которые на «Кинопоиске» показываются, получать за это компенсацию материальную. Я считаю, что это честно.

Если мы к этому придем, я не вижу проблем показывать матчи и на «КП», и на Ютубе и где-то еще. Но если вы на «Кинопоиске», то получаете компенсацию, потому что кто-то из болельщиков что-то не досмотрел, не доувидел.

Но хочется сказать «Кинопоиску» спасибо. Благодаря ним мы смогли позволить себе два лишних выезда в большие города. То есть не один матч был в Нижнем или в Казани, а два. На деньги, которые они дали», – рассказал президент .