Константин Генич: «Это я организовал просмотр Долгушину в «Кубани». «Матч ТВ» с этого ничего иметь не будет»

Константин Генич прокомментировал приглашение Михаила Долгушина в «Кубань» на просмотр.

«Это я организовал Долгушину просмотр в «Кубани». Он воспитанник «Чертаново», если он приглянется «Кубани», то они должны заплатить компенсацию «Чертаново». «Матч ТВ» с этого ничего иметь не будет.

У нас не такой медийный клуб, как у большинства – у FC Bus, 2Drots, « », « », «Броуков». Там многие люди на зарплатах, у нас просто ребята по приглашению.

У нас демократичная, свободная команда. Если есть возможность поехать на просмотр, мы поможем это сделать», – сказал главный тренер « » в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.