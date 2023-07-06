Константин Генич: «Это я организовал просмотр Долгушину в «Кубани». «Матч ТВ» с этого ничего иметь не будет»

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Константин Генич прокомментировал приглашение Михаила Долгушина в «Кубань» на просмотр.

«Это я организовал Долгушину просмотр в «Кубани». Он воспитанник «Чертаново», если он приглянется «Кубани», то они должны заплатить компенсацию «Чертаново». «Матч ТВ» с этого ничего иметь не будет. 

У нас не такой медийный клуб, как у большинства – у FC Bus, 2Drots, «Родины Медиа», «Амкала», «Броуков». Там многие люди на зарплатах, у нас просто ребята по приглашению.

У нас демократичная, свободная команда. Если есть возможность поехать на просмотр, мы поможем это сделать», – сказал главный тренер «Матч ТВ» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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