Тарасов о тренировках Пичи с «Амкалом»: «Я негативно к этому отношусь, меня это вообще не устраивает»

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Дмитрий Тарасов недоволен тренировками Пичи с «Амкалом».

Нападающий «Родины Медиа» сегодня впервые потренировался с командой Германа Эль Класико, которая проявляет к нему интерес.

«Я негативно к этому отношусь. Он до сих пор не определился, наверное, выбирает, где лучше. Меня это вообще не устраивает.

 Я точно знаю, что у него есть еще один вариант. С ним я на эту тему не разговаривал. Я знал, что есть интерес, но то, что он уйдет тренироваться… Он вернется, как к нему относиться?

 Насколько я знаю, он с Сашей общался [по поводу тренировок с «Амкалом»]. Но у меня негативное отношение к этому», – сказал игрок и руководитель «Родины Медиа».

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