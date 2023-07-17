Тарасов о тренировках Пичи с «Амкалом»: «Я негативно к этому отношусь, меня это вообще не устраивает»

Дмитрий Тарасов недоволен тренировками Пичи с «Амкалом».

Нападающий «Родины Медиа» сегодня впервые потренировался с командой Германа Эль Класико, которая проявляет к нему интерес.

«Я негативно к этому отношусь. Он до сих пор не определился, наверное, выбирает, где лучше. Меня это вообще не устраивает.

Я точно знаю, что у него есть еще один вариант. С ним я на эту тему не разговаривал. Я знал, что есть интерес, но то, что он уйдет тренироваться… Он вернется, как к нему относиться?

Насколько я знаю, он с Сашей общался [по поводу тренировок с «Амкалом»]. Но у меня негативное отношение к этому», – сказал игрок и руководитель «Родины Медиа».