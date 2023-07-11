ФК «Деньги» – Маврину: «Вася, хватит думать! Благодаря нашей команде ты можешь обыгрывать и 2Drots, и «Амкал»

ФК «Деньги» предложил Василию Маврину вернуться.

«Вася, хватит думать! Благодаря нашей команде ты можешь обыгрывать и 2Drots, и « ».

В нашей команде ты можешь выражать себя так, как тебе хочется, быть настоящим лидером раздевалки и раздавать не только гениальные передачи, но и люлей Дамиру.

Возвращайся со сборов с ребятами, мы ждем тебя на тренировке, адрес знаешь», – говорится в сообщении «Денег».

Маврин покинул «Амкал» в начале июня на фоне скандала, произошедшего на игре 5-го тура групповой стадии МФЛ против « » (0:0).

По ходу матча и по его завершении 33-летний хавбек поучаствовал в нескольких потасовках и стычках, в том числе со своими одноклубниками.

Тем не менее вернулся в «Амкал» перед полуфинальной игрой против 2Drots (0:1) и принял в ней участие. После этого он также сыграл против «Бей Бей» в матче за 3-е место (1:0).

При этом на Betboom МКС-2023 Маврин играл за «Деньги». Сегодня он попросил у подписчиков совета по поводу своего будущего.