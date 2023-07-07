«Не знаю, что будет дальше с «Амкалом». Гриня для Sports.ru об уходе из клуба

Гриня рассказал об уходе из «Амкала».

– Ты получил объяснение, почему покидаешь «Амкал»?

– Герман написал: «По решению тренерского штаба прекращаем сотрудничество». Я больше вопросов не задавал. Нужно пару дней, чтобы переварить ситуацию, а дальше решать эти вопросы.

– Понимаешь, почему не получилось в «Амкале»?

– Можно найти много причин, но ты в голову тренеров не залезешь. Даже не знаю, в чем причина. Возможно, из-за того, что первые две игры на МФЛ проиграли и все скинули на меня. Не знаю, честно. Тренерам виднее. Руководству виднее. Это решение стоит уважать.

Значит, я был недостаточно хорошим футболистом или медийной персоной. Но сейчас мы понимаем, что сейчас медийная составляющая чуть-чуть на второй план отходит, большие идет футбола.

Значит, если меня убрали из «Амкала», я не подхожу под концепцию клуба.

– Время, которое ты провел в «Амкале» можно занести в актив? Почему?

– Любое время жизни нужно заносить в актив. Любой опыт может быть плачевным или радостным. Но любой опыт нужно с высоко поднятой головой. Это было очень крутое время. Вообще этот год, когда я нахожусь в медиафутболе, у меня впечатлений на полжизни вперед.

Единственное, конечно, я в футбол в «Амкале» так и не поиграл, но уже с этим ничего не сделаешь.

– Очевидно, в «Амкале» перестройка. Команда разваливается или перестраивается?

– Команда перестраивается. Думаю, в плане подбора футболистов будет уходить больше в профессиональную сторону. Наступила конкретная среда. Как бы не хотелось не признавать, но медийный футбол отходит на второй план.

Не знаю, что будет дальше с «Амкалом». Надеюсь, клуб сильно не поменяет вектор развития в плане медийной составляющей, ведь он – огромная единица в медийном футболе. Дай бог, чтобы у них все получилось и чтобы перестройка пошла на пользу.

В жизни так бывает, что надо какой-то винтик поменять, чтобы механизм заработал. «Амкалу» только удачи желаю. Уверен, мы еще встретимся с ними как старые друзья, – рассказал экс-защитник «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.