«Первый кто пришел на ум – это Филимонов». Руководитель «Народной Команды» Сергей Кучер объяснил выбор нового тренера вратарей
Сергей Кучер объяснил выбор нового тренера вратарей.
– Почему пригласили Филимонова на должность тренера вратарей?
– Как ушел прошлый тренер вратарей Владимир Пчельников, мы сразу начали искать тренера. Первый кто пришел на ум – это Филимонов.
Главный тренер у нас уже был, поэтому на эту должность Александра не рассматривали.
– Будут ли еще новички-легенды «Спартака» в команде в новом сезоне?
– По новичкам-легендам мы пока пауза, – рассказал руководитель «Народной Команды» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.
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