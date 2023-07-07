«Первый кто пришел на ум – это Филимонов». Руководитель «Народной Команды» Сергей Кучер объяснил выбор нового тренера вратарей

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Сергей Кучер объяснил выбор нового тренера вратарей.

– Почему пригласили Филимонова на должность тренера вратарей?

– Как ушел прошлый тренер вратарей Владимир Пчельников, мы сразу начали искать тренера. Первый кто пришел на ум – это Филимонов.

Главный тренер у нас уже был, поэтому на эту должность Александра не рассматривали.

– Будут ли еще новички-легенды «Спартака» в команде в новом сезоне?

– По новичкам-легендам мы пока пауза, – рассказал руководитель «Народной Команды» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

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