«Первый кто пришел на ум – это Филимонов». Руководитель «Народной Команды» Сергей Кучер объяснил выбор нового тренера вратарей

Сергей Кучер объяснил выбор нового тренера вратарей.

– Почему пригласили Филимонова на должность тренера вратарей?

– Как ушел прошлый тренер вратарей Владимир Пчельников, мы сразу начали искать тренера. Первый кто пришел на ум – это Филимонов.

Главный тренер у нас уже был, поэтому на эту должность Александра не рассматривали.

– Будут ли еще новички-легенды «Спартака» в команде в новом сезоне?

– По новичкам-легендам мы пока пауза, – рассказал руководитель «Народной Команды» в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.