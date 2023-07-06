Дьяков получил тренерскую лицензию: «Предложения не супертоп, пока не особо хочется куда-то ехать»

Теги Вторая лига Sports.ru Виталий Дьяков Winline Медиалига ФК Деньги Медиафутбол

Экс-игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков получил тренерскую лицензию.

«Не знаю, сыграю ли в четвертом сезоне Winline Медиалиги. Вообще планирую.

Сейчас получил тренерскую лицензию, но это лицензия Б, поэтому не особо хочется куда-то ехать, предложения не супертоп. Они есть, но не такие, что захотелось прям сейчас тренировать. Полгода еще поиграю, а дальше как пойдет.

Предложения поступили из Второй лиги, не очень интересно», – сказал защитник ФК «Деньги» в интервью корреспонденту Sports.ru Виталию Кашинцеву.

4 комментария

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Kahn01
А что интересно для начала? Реал после Анчелотти в следующем году?
+7
-1
+6
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pavlenko_15
Ответ Kahn01
А что интересно для начала? Реал после Анчелотти в следующем году?
Как раз набравшись опыта в медиалиге
+6
0
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Тиджани Бабангида
Торопиться и правда не стОит.
Дьяков на пике однажды ушел из «Ростова» в «Динамо» «за медалями». Только в том сезоне медали взяли ростовчане,а «Динамо» отправилась в низшую лигу,впервые в своей истории.
Так что с выборами команды у Дьякова-игрока интуиция работала отрицательно.
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