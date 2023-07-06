Дьяков получил тренерскую лицензию: «Предложения не супертоп, пока не особо хочется куда-то ехать»
Экс-игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков получил тренерскую лицензию.
«Не знаю, сыграю ли в четвертом сезоне Winline Медиалиги. Вообще планирую.
Сейчас получил тренерскую лицензию, но это лицензия Б, поэтому не особо хочется куда-то ехать, предложения не супертоп. Они есть, но не такие, что захотелось прям сейчас тренировать. Полгода еще поиграю, а дальше как пойдет.
Предложения поступили из Второй лиги, не очень интересно», – сказал защитник ФК «Деньги» в интервью корреспонденту Sports.ru Виталию Кашинцеву.
Дьяков на пике однажды ушел из «Ростова» в «Динамо» «за медалями». Только в том сезоне медали взяли ростовчане,а «Динамо» отправилась в низшую лигу,впервые в своей истории.
Так что с выборами команды у Дьякова-игрока интуиция работала отрицательно.