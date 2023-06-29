Блатов зарабатывает в «Родине Медиа» в 4 раза больше, чем в «Амкале»: «Основная причина перехода – не бабки»

Теги Дмитрий Тарасов Амкал деньги Виктор Блатов Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Виктор Блатов рассказал об увеличении зарплаты после перехода в «Родину Медиа» из «Амкала».

– Основная причина, почему я перешел в «Родину Медиа», – это не бабки. Отрицать то, что условия хорошие, я не собираюсь. Условия очень классные. Наверняка лучше, чем у 50-70 процентов в медиафутболе. 

– Больше, чем в «Амкале»? 

– В четыре раза.

– Ты говоришь, что не ради денег. А ради чего тогда? 

– Я четко помню, что ты [Текила] в пятницу написал мне: «В воскресенье созвон». 40 минут ты мне рассказывал о проекте, потом мы обсудили условия, и я еще больше убедился, что это то, что мне нужно.

Потом позвонил Дима [Тарасов]: «Если какие-то вопросы, сомнения, пиши, звони». Я такой: «Вау, ни хрена себе отношение. Очень приятно». Так что основная причина – ваше отношение, – сказал нападающий.

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