Блатов зарабатывает в «Родине Медиа» в 4 раза больше, чем в «Амкале»: «Основная причина перехода – не бабки»
Виктор Блатов рассказал об увеличении зарплаты после перехода в «Родину Медиа» из «Амкала».
– Основная причина, почему я перешел в «Родину Медиа», – это не бабки. Отрицать то, что условия хорошие, я не собираюсь. Условия очень классные. Наверняка лучше, чем у 50-70 процентов в медиафутболе.
– Больше, чем в «Амкале»?
– В четыре раза.
– Ты говоришь, что не ради денег. А ради чего тогда?
– Я четко помню, что ты [Текила] в пятницу написал мне: «В воскресенье созвон». 40 минут ты мне рассказывал о проекте, потом мы обсудили условия, и я еще больше убедился, что это то, что мне нужно.
Потом позвонил Дима [Тарасов]: «Если какие-то вопросы, сомнения, пиши, звони». Я такой: «Вау, ни хрена себе отношение. Очень приятно». Так что основная причина – ваше отношение, – сказал нападающий.
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