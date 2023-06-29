Блатов зарабатывает в «Родине Медиа» в 4 раза больше, чем в «Амкале»: «Основная причина перехода – не бабки»

Виктор Блатов рассказал об увеличении зарплаты после перехода в «Родину Медиа» из «Амкала».

– Основная причина, почему я перешел в « », – это не бабки. Отрицать то, что условия хорошие, я не собираюсь. Условия очень классные. Наверняка лучше, чем у 50-70 процентов в медиафутболе.

– Больше, чем в « »?

– В четыре раза.

– Ты говоришь, что не ради денег. А ради чего тогда?

– Я четко помню, что ты [Текила] в пятницу написал мне: «В воскресенье созвон». 40 минут ты мне рассказывал о проекте, потом мы обсудили условия, и я еще больше убедился, что это то, что мне нужно.

Потом позвонил Дима [Тарасов]: «Если какие-то вопросы, сомнения, пиши, звони». Я такой: «Вау, ни хрена себе отношение. Очень приятно». Так что основная причина – ваше отношение, – сказал нападающий.