Глава Медиалиги Осипов о появлении ставок на турнир: «Интереса нет. Для организаторов МКС это больше негативный кейс»

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о своем отношении к ставкам в медиафутболе.

– Как ты считаешь, нужны ли ставки в медиафутболе? 

– Не более 1000 рублей на событие готов еще принять, как вариант. Ставки с лимитом, грубо говоря.

– Не повышает ли появление ставок вероятность договорных матчей, ставок на себя, проблем с судейскими ставками? 

– Конечно, да, как и в любом спорте. Когда есть соблазн заработать много, всегда найдется искуситель и искушенный. 

– Планируются ли в будущем ставки на Winline Медиалигу? Нет ли сложностей с регистрацией турнира как спортивного мероприятия?

– Сложностей по регистрации нет, как и нет интереса к ставкам на Медиалигу.

– Как оценишь появление ставок на МКС

– Уверен, что для организаторов это больше негативный кейс, чем положительный, – сказал глава МФЛ Осипов корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

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