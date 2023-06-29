Глава Медиалиги Осипов о появлении ставок на турнир: «Интереса нет. Для организаторов МКС это больше негативный кейс»
Николай Осипов рассказал о своем отношении к ставкам в медиафутболе.
– Как ты считаешь, нужны ли ставки в медиафутболе?
– Не более 1000 рублей на событие готов еще принять, как вариант. Ставки с лимитом, грубо говоря.
– Не повышает ли появление ставок вероятность договорных матчей, ставок на себя, проблем с судейскими ставками?
– Конечно, да, как и в любом спорте. Когда есть соблазн заработать много, всегда найдется искуситель и искушенный.
– Планируются ли в будущем ставки на Winline Медиалигу? Нет ли сложностей с регистрацией турнира как спортивного мероприятия?
– Сложностей по регистрации нет, как и нет интереса к ставкам на Медиалигу.
– Как оценишь появление ставок на МКС?
– Уверен, что для организаторов это больше негативный кейс, чем положительный, – сказал глава МФЛ Осипов корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.
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