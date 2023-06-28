Осипов о моментах отчаяния в МФЛ-1: «Их было два: погасший свет на «Луче» и перевозка трибун на «Луч»

Теги 2Drots Winline Медиалига Матч ТВ Луч Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов рассказал два момента отчаяния в первом сезоне Winline Медиалиги.

«Было два момента отчаяния: когда погас свет на «Луче» (в матче МФЛ-1 2Drots – ФК «Матч ТВ» на стадионе выключился свет за 10 минут до конца игры – Sports.ru), это был полный треш, потому что я думал, если это какая-то глобальная проблема, то мы не вывезем.

Вторая история была с трибуной: когда ее везли, надо было перекрывать половину города, потому что ее вез длинномер. Мы никак не могли согласовать с полицией, чтобы перекрыть город. Понимал, что если мы сегодня-завтра не привезем трибуну, то мы ничего не успеем. Длинномер был со стрелой 25 метров, который не может повернуть на половине поворотов. Вот это были 2 момента, когда я был уверен, что будут проблемы», – сказал президент Winline Медиалиги.

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