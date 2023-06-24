Деменьшин о Михалыче: «Он не поменял стилистику игры, а помог в психологическом воздействии на игроков»

Антон Деменьшин высказался о провальном старте «Бей Беги» и приходе Михалыча.

«Мы перевернули игру за счет того, что футбол такой вид спорта, когда ты будешь постоянно проигрывать, то будет только уныние, а мы команда, мы нашли момент сплочения в неформальной обстановке. Поняли, что по сути терять уже нечего, давайте сделаем красиво и порадуем зрителя.

Повлиял ли приход Михалыча? Глобально нет, не поменял стилистику игры. Он просто создал такую атмосферу в коллективе, которая позволяет верить друг в друга. У нас была несостыковка с тренерским штабом, было непонимание.

А команде нужен тренер, это психологическое воздействие на игроков. Именно в этом Михалыч помог», – рассказал полузащитник «Бей Беги» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

«Бей Беги» одержал победу над «Сахалинцем» в четвертьфинале Медиалиги (2:1).

Михалыч – главный тренер «Бей Беги»

Соболев проиграл оба матча Медиалиги с общим счетом 1:9 на посту и. о. главного тренера «Бей Беги»