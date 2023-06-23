Голкипер «Амкала» Малофеев перенес операцию на паховой грыже

Теги Евгений Малофеев Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Малофеев перенес операцию на паховой грыже.

«Ну что, самое страшное позади. Сегодня ночью спал очень плохо, видимо, сильно переживал. Операция началось ровно в 8:00.

Тебя везут на каталке и ты как в фильме, смотришь только на лампы в потолке. Самое классное, что уснул я быстро и проснулся у себя в палате.

Сейчас отхожу помаленьку, но ощущения не из приятных (боли, головокружение, при попытке подняться и не реально хочется пить). Сейчас начал по чуть чуть двигаться и гулять по коридору.

Советую всем не ломаться и следить за своим здоровьем. Спасибо все за поддержку», – написал вратарь «Амкала».

Напомним, что Евгений получил повреждение на вратарском челлендже Winline Медилиги в мае.

Доктор «Амкала» Артем Рыженко сообщал, что восстановление займет от 1,5 месяцев.

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