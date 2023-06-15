Полузащитник 2Drots Крап подаст заявку на ФНЛ. Драфт

Крап планирует подать заявку на ФНЛ. Драфт.

«Я заполню заявку [на ФНЛ. Драфт]. Я хочу играть, я могу играть. Хочу, поэтому сделаю.

ФНЛ – это #######! Мой уровень», – сказал полузащитник 2Drots.

В текущем сезоне Крап сыграл в 1 матче Winline Медиалиги и 1 матче BetBoom МКС 2023, в котором не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Начало сезона он пропустил из-за двухматчевого отстранения главным тренером 2Drots Кузнецовым за нарушение дисциплины. Также он не смог выйти матче 5-го тура Медиалиги против «Эгриси» (3:2) из-за проблем с заявкой.

Напомним, что в Первую лигу впервые пройдет отбор футболистов с помощью драфта.