Полузащитник 2Drots Крап подаст заявку на ФНЛ. Драфт

Теги Первая лига 2Drots Даниил Крапивников Медиафутбол

Крап планирует подать заявку на ФНЛ. Драфт.

«Я заполню заявку [на ФНЛ. Драфт]. Я хочу играть, я могу играть. Хочу, поэтому сделаю.

ФНЛ – это #######! Мой уровень», – сказал полузащитник 2Drots. 

В текущем сезоне Крап сыграл в 1 матче Winline Медиалиги и 1 матче BetBoom МКС 2023, в котором не реализовал пенальти в послематчевой серии.

Начало сезона он пропустил из-за двухматчевого отстранения главным тренером 2Drots Кузнецовым за нарушение дисциплины. Также он не смог выйти матче 5-го тура Медиалиги против «Эгриси» (3:2) из-за проблем с заявкой.

Напомним, что в Первую лигу впервые пройдет отбор футболистов с помощью драфта.

5 комментариев

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Glukinho
коммент про то, что новости про медиалигу надо убрать в отдельный раздел
+11
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Алексей Минин
Ответ Илья Ковалев
Почему? Если он известен под псевдонимом? Также как и Хави или Гави
Известен кому? Одноклубникам и друзьям?
+5
0
+5
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Spaten
Фамилии пишите, достали клички поганые
+3
-1
+2
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damondiamond
расшифруйте новость
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