Шевченко сыграет в испанской медиалиге

Андрей Шевченко выступит в Кингс Лиге.

46-летний обладатель «Золотого мяча» присоединился к «Ультмейт Мостолес».

Последним место работы экс-форварда « » остается « », который он возглавлял с ноября 2021-го по январь 2022-го.

«Дженоа» под руководством одержал только одну победу в 11 матчах.

Ранее в на поле выходили Серхио Агуэро, Роналдиньо, Икер Касильяс, Джибриль Сиссе и другие знаменитые футболисты.

Турнир принцев, Джибриль Сиссе и вбрасывания из железной клетки. Второй сезон медиалиги Пике хочет удивлять