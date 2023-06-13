Шевченко сыграет в испанской медиалиге
Андрей Шевченко выступит в Кингс Лиге.
46-летний обладатель «Золотого мяча» присоединился к «Ультмейт Мостолес».
Последним место работы экс-форварда «Милана» остается «Дженоа», который он возглавлял с ноября 2021-го по январь 2022-го.
«Дженоа» под руководством Шевченко одержал только одну победу в 11 матчах.
Ранее в Кингс Лиге на поле выходили Серхио Агуэро, Роналдиньо, Икер Касильяс, Джибриль Сиссе и другие знаменитые футболисты.
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