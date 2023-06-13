Шевченко сыграет в испанской медиалиге

Теги Милан Андрей Шевченко серия А Италия Дженоа Кингс Лига Медиафутбол

Андрей Шевченко выступит в Кингс Лиге.

46-летний обладатель «Золотого мяча» присоединился к «Ультмейт Мостолес».

Последним место работы экс-форварда «Милана» остается «Дженоа», который он возглавлял с ноября 2021-го по январь 2022-го.

«Дженоа» под руководством Шевченко одержал только одну победу в 11 матчах.

Ранее в Кингс Лиге на поле выходили Серхио Агуэро, Роналдиньо, Икер Касильяс, Джибриль Сиссе и другие знаменитые футболисты.

Турнир принцев, Джибриль Сиссе и вбрасывания из железной клетки. Второй сезон медиалиги Пике хочет удивлять

3 комментария

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bestvideox
Побегать по стариковски. Почему нет.
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+3
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Spaten
Мостолес! Я знаю кто нужен этим лесорубам!
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