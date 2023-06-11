Багдасар: «Амкал» вообще ничем не заслужил победу»

Багдасар считает, что «Амкал» не заслужил победу в матче WInline МФЛ с «Дружиной».

«Честно, «Амкал» вообще ничем не заслужил победу. Минус два игрока играли, в фифе такого не бывает. Они выиграть у нас не могут.

[Мы] 3:2 еще вели. Ну, они ничем сегодня не заслужили. Они очень сейчас слабые. Это очень слабый «Амкал». Не тот, что был раньше. Обидно за это, потому что я им симпатизирую.

Мы забили в меньшинстве, в минус два игрока. Повторюсь – в минус два игрока. «Амкал» с победой, но я считаю, что они не заслужили», – сказал защитник «Дружины» в интервью корреспонденту Sports.ru Ангелине Карпенко.

«Амкал» и «Дружина» сыграли в стыковом матче за выход в четвертьфинал Медиалиги (3:3, 5:3 по буллиталити).