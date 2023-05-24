Игрок «Амкала» Маврин надеется, что медиафутбол закончит так же, как баттл-рэп: «Сейчас здесь каждый бездарь пытается заработать бабла»

Теги Вторая лига Амкал Oxxxymiron Winline Медиалига Родина Медиа Василий Маврин «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Василий Маврин недоволен тем, что происходит в медиафутболе.

– Примерно год назад ты говорил, что медиафутбол умирает, что это уже футбол второго дивизиона.

– Так и есть. Мы в это превратились. К сожалению, у меня есть опыт в футболе и понимание кое-каких процессов. Это путь в одну сторону.

Офигенно сказал Оксимирон*: «Раньше медиафутбол был местом, где каждый открывал таланты, а сейчас это место, где каждый бездарь может заработать бабла» (Василий адаптировал фразу Оксимирона* под медиафутбол – Sports.ru).

Вот сейчас медиафутбол превратился в место, где каждый бездарь может заработать бабла.

– У тебя нет опасения, что это все закончится, как и баттл-рэп?

– Надеюсь, что так и будет. Мне не интересно то, что сейчас происходит – это скукотища. Конференции – говно полное: идет какое-то обсуждение, а потом резко меняют тему, перебивая друг друга. Никаких прогревов нет, ничего интересного не происходит.

Кто бы на Текилу (Александр Тарасов, президент «Родины Медиа» – Sports.ru) ни гнал, в прошлом сезоне он делал какие-то перфомансы, шоу. Я в прошлом году с кем только не рамсил, за этим следили, было интересно. Но сейчас все превращается в безликую рутину», – сказал полузащитник «Амкала».

*Оксимирон признан в России иностранным агентом.

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3 комментария

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Shadow1882
Бездари в футболе - это бывшие профи, а не реперы и квнщики. Смотрите не перепутайте!
+13
-2
+11
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Andrey Andreev
Кто все эти люди?
+4
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+4
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AIBOLIT66
бананы, пейджеры, варёнки, оксимироны, медиаведьмы, медиалиги, баттлы, шаттлы, мальчики в розовом, а также в малиновом и деревянном....
0
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