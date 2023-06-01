В сборную Туркменистана вызван защитник FC Bus из Медиалиги Ораз Атаев

Ораз Атаев получил приглашение в национальную сборную Туркменистана.

Это не первый вызов в сборную для футболистов Медиалиги. Ранее в сборную Таджикистана вызывался нападающий «БроукБойз» Салам Ашурмамадов.

В 5-м туре Winline Медиалиги FC Bus потеряли шансы на выход в стадию уайлд-кард, сыграв с GOATS вничью (1:1).

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