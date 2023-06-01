В сборную Туркменистана вызван защитник FC Bus из Медиалиги Ораз Атаев

Теги Сборная Туркменистана по футболу Winline Медиалига GOATS БроукБойз Салам Ашурмамадов Ораз Атаев FC Bus Медиафутбол

Ораз Атаев получил приглашение в национальную сборную Туркменистана.

Это не первый вызов в сборную для футболистов Медиалиги. Ранее в сборную Таджикистана вызывался нападающий «БроукБойз» Салам Ашурмамадов.

В 5-м туре Winline Медиалиги FC Bus потеряли шансы на выход в стадию уайлд-кард, сыграв с GOATS вничью (1:1).

«##### ваш турнир продажный». FC Bus скандально потерял шансы на плей-офф: разбитая камера, полиция и очень странное решение рефа

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9 комментариев

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Любезный Коссутий
Ответ HI MARS
А великий Аркадаг играет в сборной? Он ведь и швец,и жнец,и в дуду игрец
Аркадаг больше скачки любит. иногда финиширует даже впереди лошади.
+11
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+11
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HI MARS
А великий Аркадаг играет в сборной?

Он ведь и швец,и жнец,и в дуду игрец
+4
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Толик Изверг
Ответ HI MARS
А великий Аркадаг играет в сборной? Он ведь и швец,и жнец,и в дуду игрец
Аркадагу негоже играть в игру, которую он изобрел и ниспослал народу Туркменистана. И вообще у него ещё много дел, надо сажать и поднимать солнце над страной, менять времена года и играть на синтезаторе.
+3
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SaH4r.
öñe Türkmenistan!🇹🇲
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ТрактоПоктер
Вот это да
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BananaMama
Ну в команду, которая даже на Кубок Азии (который тоже расширили до 24 команд!) не смогла отобраться, это даже неудивительно. Если уж в более сильный Таджикистан людей из Медиалиги вызывают, то Туркменистан и подавно. Я же так понимаю, уровень Медиалиги - плюс-минус середняки втордива?
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Фарход Якубов
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Туда приглашают даже из дворниеклиги
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Фарход Якубов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сборная Туркменистана по футболу это как сборная Бразилии по хоккею
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Alex Alex
самая смешная и трешевая страна бывшего СССР
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