«Смазанная предсезонка. Мало времени было, чтобы выстроить процесс». Сослан Гатагов о поражениях FC Bus

Сослан Гатагов назвал причины неудач FC Bus в Winline Медиалиге.

«Смазанная предсезонка была. Мало было времени для того, чтобы отобрать игроков, выстроить процесс, сделать симбиоз между новыми и старыми игроками. Комплекс маленьких нюансов, которые влияют на результат.

Не стоит забывать, что мы в Медиалиге, а медийно мы себя хорошо ведем. У нас играют Олег Майами, Тим Сорокин, , даже если мы проигрываем, мы их все равно выпускаем.

Мы пытаемся найти баланс, даже если на это понадобится сезон, то есть если сезон будет провальный с точки зрения результата, то ничего страшного. Посмотрим, но амбиции игроков гонят их вперед, а мы это поощряем.

Надеюсь, притирочка пройдет в таком сложном календаре в таком турнире. Кажется, что мы выровним и турнирное положение, и результаты.

Да, мы в начале обыграли победителя двух прошедших сезонов – 2Drots. Для многих ребят это что-то новое, для меня это тоже был вызов, для Алана Маратовича – большая победа.

Мы должны пролистывать и двигаться дальше. Мы не должны жить одной победой», – сказал президент FC Bus в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

В 1-м туре Медиалиги FC Bus одержал победу над 2D (2:1), а затем проиграл в трех матчах подряд.