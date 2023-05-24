«Смазанная предсезонка. Мало времени было, чтобы выстроить процесс». Сослан Гатагов о поражениях FC Bus
Сослан Гатагов назвал причины неудач FC Bus в Winline Медиалиге.
«Смазанная предсезонка была. Мало было времени для того, чтобы отобрать игроков, выстроить процесс, сделать симбиоз между новыми и старыми игроками. Комплекс маленьких нюансов, которые влияют на результат.
Не стоит забывать, что мы в Медиалиге, а медийно мы себя хорошо ведем. У нас играют Олег Майами, Тим Сорокин, Володя XXL, даже если мы проигрываем, мы их все равно выпускаем.
Мы пытаемся найти баланс, даже если на это понадобится сезон, то есть если сезон будет провальный с точки зрения результата, то ничего страшного. Посмотрим, но амбиции игроков гонят их вперед, а мы это поощряем.
Надеюсь, притирочка пройдет в таком сложном календаре в таком турнире. Кажется, что мы выровним и турнирное положение, и результаты.
Да, мы в начале обыграли победителя двух прошедших сезонов – 2Drots. Для многих ребят это что-то новое, для меня это тоже был вызов, для Алана Маратовича – большая победа.
Мы должны пролистывать и двигаться дальше. Мы не должны жить одной победой», – сказал президент FC Bus в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.
В 1-м туре Медиалиги FC Bus одержал победу над 2D (2:1), а затем проиграл в трех матчах подряд.
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