Алан Гатагов: «Я остаюсь в FC Bus. Эмоции – не всегда хорошо, но это медиафутбол»

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Алан Гатагов продолжит работу на посту главного тренера FC Bus.

Накануне Алан после поражения в 4-м туре Wilnine Медиалиги от «Титана» (1:2) заявил, что покидает FC Bus

«Эмоции – не всегда хорошо, но это медиафутбол. Я остаюсь в своем любимом коллективе. Я никуда не ухожу. Победа вчера была так близко, но, к сожалению, футбольная фортуна оказалась не на нашей стороне.

Я главный тренер, и любое поражение для меня – это удар в самое сердце. От этого и пошел взрыв, после которого я хотел попрощаться. Я не привык бросать дело на половине пути. Нужно доводить начатое до конца.

Пускай не на этом турнире мы себя проявим, так на следующем! Это наша команда – это «автобус» и все еще впереди. Если кому-то показалось, что у нас с Сосланом конфликт, то знайте, что это не так.

Мы братья, и я его люблю. Нас с ним ничего не поссорит. Будем двигаться дальше!» – написал Алан.

FC Bus в четырех турах МФЛ-3 обыграл 2Drots и трижды проиграл.

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1 комментарий

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yurist Cherchesova
Да всем нас рать
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