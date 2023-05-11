Нагорный о президенте «Сахалинца» Литвине: «Миша – парень, который не реализовал свою мечту, дает возможность многим ребятам играть»

Никита Нагорный объяснил, почему присоединился к медиафутбольному «Сахалинцу».

– Ты впервые на Медиалиге, как тебе атмосфера?

– Накаленная, не очень похожая на Медиалигу. Смотришь Вторую лигу и Медиалигу, и Вторая лига как будто даже уступает, но круто.

– Ты выступаешь за «Сахалинец», как получил предложение и почему согласился?

– Да я еще в том году, даже когда еще все только начиналось, меня много звали. Я просто времени не могу найти, сейчас начинаю тренироваться. В любом случае нужно подготовиться, чтобы комфортно себя чувствовать. Сейчас у меня только две тренировки было, у меня все ноги болят, нужно подойти в форме. Надеюсь, скоро выйду на поле.

– У тебя есть какая-то футбольная подготовка?

– Не, так просто играл во дворе.

– Ты снимал ролики с Прокопом, Германом, у тебя был с ними разговор, чтобы сыграть за «Амкал» в шоу-матче?

– Да я всегда отказывался, просто последнее время везде начали писать. Я думаю, надо уже соглашаться, либо заявлять, что я не буду играть, поэтому подумал за кого играть. Для меня, конечно, близко очень, что Миша [Литвин] – парень, который не реализовал свою мечту, дает возможность многим ребятам играть, поэтому такая душевная история. Мне это очень близко, поэтому выбрал «Сахалинец», – сказал Нагорный в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

Ранее Никита присоединился к медиафутбольному «Сахалинцу» перед стартом третьего сезона Winline Медиалиги. «Сахалинец» – команда блогера-миллионника Михаила Литвина.