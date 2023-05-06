Босс «Сахалинца» Литвин о профиках в команде: «Я просто не понимаю суть претензий»

Михаил Литвин высказался о профессиональных игроках после дебюта «Сахалинца» в Winline МФЛ.

«По поводу того, что у нас команда профессиональная выступает. Но вы не забывайте дорогие друзья, что есть регламент, из которого мы выжали максимум.

Наша профессиональная команда – это не то, что нам с небес далось или мы с кем-то коллаборацию замутили. Помимо сил, энергии, пота, слез, туда вложено более 150 млн за 3 сезона, дорогие друзья.

Если вы тоже хотите тоже подключать профессионалов, которые на сегодняшний день в обойме, тренируются в команде, сделайте свою профессиональную команду. Играйте, вкладывайте туда деньги, у вас тоже будет сквозная заявка.

Я просто не понимаю суть претензий. Или я что-то не по факту говорю?» – заявил президент «Сахалинца».

После 1-го тура Winline Медиалиги на команду обрушилась критика из-за участия игроков из профессионального «Сахалинца», который выступает во Второй лиге. Более того, два футболиста получили медийный статус.