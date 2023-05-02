Соснин о возвращении в «БроукБойз»: «Я – GOAT. У нас договоренности на сезон»

Теги Антон Соснин Winline Медиалига GOATS БроукБойз Медиафутбол

Антон Соснин не планирует возвращаться в «БроукБойз».

«Почему меня все отправляют обратно в «Броуки»? Я – GOAT. У нас договоренности на сезон. После сезона у меня будет учеба на тренера. Мне тренерская карьера нужна не в медиафутболе, чтобы учиться.

Нужно тренировать команду, которая под эгидой РФС, а у нас соревнование не под этой эгидой. Мне интересно тренировать в медиафутболе, но от этого не будет большой пользы для меня. Если я буду и в медиафутболе, и где-то еще тренировать, а еще играть – это тяжело», – заявил хавбек GOATS.

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