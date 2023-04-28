Шалимов присоединился к «Народной Командой». Он будет советником спортивного блока
Игорь Шалимов перешел в «Народную Команду».
Игорь Михайлович занял должность советника спортивного блока.
Шалимов становился чемпионом СССР в составе «Спартака» и обладателем Кубка УЕФА в составе «Интера». Также выступал за итальянские клубы «Фоджа», «Удинезе», «Болонья» и «Наполи».
Во время тренерской деятельности возглавлял «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».
Напомним, «Народная команда» – участник третьего сезона Winline Медиалиги.
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