Шалимов присоединился к «Народной Командой». Он будет советником спортивного блока

Игорь Шалимов перешел в «Народную Команду».

Игорь Михайлович занял должность советника спортивного блока.

Шалимов становился чемпионом СССР в составе «Спартака» и обладателем Кубка УЕФА в составе «Интера». Также выступал за итальянские клубы «Фоджа», «Удинезе», «Болонья» и «Наполи».

Во время тренерской деятельности возглавлял «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал».

Напомним, « » – участник третьего сезона .

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