Рэпер Чипинкос: «Звать в Медиалигу профессионалов из РПЛ и ФНЛ – чистое мошенничество»

Теги Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Чипинкос высказался о большом количестве профессиональных футболистов в Winline Медиалиге.

«Сейчас я наблюдаю, как команды берут одних профиков из РПЛ, ФНЛ и так далее. Если они хотят таким способом выиграть кубок – это чистое мошенничество. Куда смотрят организаторы Медиалиги?

На ### нам вторая Премьер-лига? Если это медийный футбол, то пусть он и остается медийным», – сказал форвард «БроукБойз».

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1 комментарий

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Бахти 86
Ща ещё дядя Рей появится что-то высказать
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