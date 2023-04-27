Рэпер Чипинкос: «Звать в Медиалигу профессионалов из РПЛ и ФНЛ – чистое мошенничество»

Чипинкос высказался о большом количестве профессиональных футболистов в Winline Медиалиге.

«Сейчас я наблюдаю, как команды берут одних профиков из РПЛ, ФНЛ и так далее. Если они хотят таким способом выиграть кубок – это чистое мошенничество. Куда смотрят организаторы Медиалиги?

На ### нам вторая Премьер-лига? Если это медийный футбол, то пусть он и остается медийным», – сказал форвард «БроукБойз».