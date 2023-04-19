Володя XXL: «Я буду в МФЛ-3»

Володя XXL рассказал, что будет играть в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– Володя, как ты в справляешься со стрессом?

– Стресс – это неотъемлемая часть моей жизни. Я проживаю жизнь как сериал. Каждый день что-то новое. Огромное давление со стороны людей, все ждут решений, и это решение зависит только от меня. Все лежит на моих плечах.

– Ты сказал, что у тебя биполярное расстройство. Как планируешь справляться с этой проблемой?

– Я болею, у меня биполярное расстройство. У меня есть болезнь, которую нужно лечить. И это не шутки. Может, это психосистема или что-то другое, но это страшно, это нужно лечить. Я никогда не могу сдерживать себя в эмоциях, когда мне реально искренне понятно, что человек неправ.

Я могу в споре быть очень вспыльчивым. Это нужно лечить. Это как болезнь. Я думаю, от греха, вообще лечь полечиться, прокапаться.

– Какие планы на Winline МФЛ-3?

– Могу дать инсайд, что я буду в МФЛ-3. Это все, что я могу сказать. Команду не могу сказать, но у меня есть 10 дней, чтобы подготовиться. Тренер в меня очень сильно верит. Сказал, что в первом матче я буду играть.

Хочется, чтобы нога не болела, не было травм. Сейчас буду в экстренном курсе пытаться прийти к тренировкам и уже завтра пойду на первую тренировку своей новой команды, – рассказал Володя в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Напомним, Володю XXL отчислили из «БроукБойз».

«Ты, цыганка, #####!» Безумие Володи XXL после кика из «Броуков»