Михалыч о выборе состава сборной Медиалиги: «Учитываться прежде всего будет нынешний сезон»

Теги Winline Медиалига ФК Деньги Сборная Медиалиги Медиафутбол

Михалыч рассказал, как будет формироваться сборная Медиалиги для международного турнира.

– В новом сезоне Winline Медиалиги появится платформа для подсчета статистики. Вы будете использовать эти данные?

– Использовать, просматривать точно будем. Это хорошая платформа, которая поможет тренерскому штабу контролировать, менять, возможно, нагрузку. Конечно, это приветствуется, это большой плюс.

– В конце ноября планируется международный турнир для сборной Медиалиги. Сможет ли эта сборная заменить настоящую сборную России?

– Я думаю, заменить сборную России – нет. Но как один из вариантов для зрителей – это имеет место быть. Почему бы нет, если есть у нас играть на международном уровне? Мы с радостью съездим, выступим в роли представителей нашей страны.

– Кто из нынешнего состава «Денег» мог бы усилить сборную?

– Есть кандидаты. Фамилии называть не буду, но самый главный момент, который будет учитываться прежде всего, – нынешний сезон Медиалиги. Будем смотреть все команды, анализировать за промежуток турнира и собирать сборную. Все по спортивному принципу. Медийность тоже учитывается, а потом собирается команда, – сказал тренер «Денег» и сборной Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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