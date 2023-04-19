Защитник «Денег» Демин: «Мечта – сыграть на «Камп Ноу» против медийной команды»

Теги Жерар Пике Камп Ноу Winline Медиалига ФК Деньги Кингс Лига Никита Демин Медиафутбол

Защитник «Денег» Никита Демин рассказал о своей мечте.

«Я часть жизни провел в Испании. Ходил на «Камп Ноу» на экскурсии Месси, «Золотых мячей», кубков.

Испания сейчас очень сильно развивается. Пике развивает медиалигу. Собирается весь «Камп Ноу» по 90 тысяч. 

Мечтой, наверное, было бы сыграть на «Камп Ноу» в медийной команде против какой-то испанской медийной команды», – рассказал футболист в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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