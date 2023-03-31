Жирков о медиафутболе: «Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело»

заявил, что не будет играть в медиафутбол.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Пока никаких планов.

– В медиафутбол не звали? Неинтересно вам?

– Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело, – рассказал Жирков.

Последним профессиональным клубом Жиркова были «Химки». В 2022-м году он завершил профессиональную карьеру.