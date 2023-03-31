Жирков о медиафутболе: «Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело»

Теги Юрий Жирков премьер-лига Россия Матч ТВ Winline Медиалига Медиафутбол

Юрий Жирков заявил, что не будет играть в медиафутбол.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Пока никаких планов.

– В медиафутбол не звали? Неинтересно вам?

– Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело, – рассказал Жирков.

Последним профессиональным клубом Жиркова были «Химки». В 2022-м году он завершил профессиональную карьеру.

29 комментариев

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buFFon
Ответ Betting Star
Спортс, у вас реклама в приложении стала появляться каждые 20-30 секунд во весь экран, считаю, что это неуважение к своим пользователям. А еще этот баг с дубликатами приложения после каждой рекламы не устранили!👎🏻👎🏻👎🏻
согласен, это садизм какой-то, нигде столько рекламы нет😡 сколько её на ленте, через 30 сек это окно ...... появляется, которое простым нажатием назад не убрать, а приходится тянуться нажать на крестик в верхнем углу, мразота просто, издевательство настоящее, может куда петицию написать, ну так же нельзя наглеть..
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three hundred bucks
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Перечитай мой ответ выше. Или ты серьёзно думаешь, что кто-то назовёт Жирика паспортистом? Мельчает спортс😷
да я чисто ради плюсов, че, не выкупил?
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Алексей Карасёв
Ответ Fatty Toni
Лучший латераль России последнего десятилетия - "паспортист"? Ну ок )
Десятилетия ли? Скорее уж- двадцатилетия.
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wshnmn
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Паспортист о европейском футболе: «Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело»🤓
Ну ты и 🤡 Юрий один из главных творцов евро 2008. Но видимо ты тогда был слишком юн
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Андрей Шарафутдинов
Ответ Betting Star
Спортс, у вас реклама в приложении стала появляться каждые 20-30 секунд во весь экран, считаю, что это неуважение к своим пользователям. А еще этот баг с дубликатами приложения после каждой рекламы не устранили!👎🏻👎🏻👎🏻
Я больше скажу, на ios УЖЕ МЕСЯЦ нет приложения в app store.
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Ваня Шипитко
Ответ Betting Star
Спортс, у вас реклама в приложении стала появляться каждые 20-30 секунд во весь экран, считаю, что это неуважение к своим пользователям. А еще этот баг с дубликатами приложения после каждой рекламы не устранили!👎🏻👎🏻👎🏻
переходи на чемп, там и новости быстрее появляются, и рекламы такой нет
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wshnmn
Ответ Betting Star
Спортс, у вас реклама в приложении стала появляться каждые 20-30 секунд во весь экран, считаю, что это неуважение к своим пользователям. А еще этот баг с дубликатами приложения после каждой рекламы не устранили!👎🏻👎🏻👎🏻
Ну так они же очень дельные ребята, подписку покупайте говорят. Сайт всё больше превращается в помойку.
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Nick Crosier
Железный Жи
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Евгений Громов 22
Ответ andr d
На ведроиде всё норм
Та ну тоже всякое бывает))
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Ярослав Ройс
Ответ Fatty Toni
Лучший латераль России последнего десятилетия - "паспортист"? Ну ок )
Двадцатилетия*
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Александр Зубков
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Жесть, на спортсе совсем туго стало, надо разжёвывать каждую шутку. Ещё и как стадо налетели с минусами🤭 Под паспортистом Я НЕ ИМЕЛ ВВИДУ ЖИРКОВА, он и не подпадал никогда под это понятие, мне казалось, что это всем адекватным людям очевидно. Паспортистами называют(и я в том числе) всяких сказочников, слагающих легенды про интерес из Европы, но лишь подписывающихся на жирный контракт в РПЛ. Кринж, да и только, ребята🤓
Какую шутку?
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Homelender_666
Ответ Fatty Toni
Лучший латераль России последнего десятилетия - "паспортист"? Ну ок )
Он уже переобулся. Такой комментарий настрочил из-за минусов)
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Игорь Нижник
Один из лучших
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andr d
Ответ mc-manaman
если бы....такая же фигня. до того, как откроется новость-реклама. сидишь читаешь новость-снова выскакивает реклама. сверх мазохизма Я считаю ...когда всё так
Ну у меня только при запуске
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mc-manaman
Ответ andr d
В сборной его очень не хватало
ещё будет, он же "перспективный молодой" защитник
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mc-manaman
Ответ andr d
На ведроиде всё норм
если бы....такая же фигня. до того, как откроется новость-реклама. сидишь читаешь новость-снова выскакивает реклама. сверх мазохизма Я считаю ...когда всё так
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ three hundred bucks
Во-первых Жиркова не просто звали, а он вполне себе за Челси поиграл. Во-вторых не получилось в АПЛ не из-за игроцких, порой он просто разрывал, а человеческих качеств. Юрий интроверт, в коллектив не влился, язык выучить тоже не смог (судя по всему стеснялся того, что вообще не говорит и от этого не смог даже первый шаг с преподом сделать).
Перечитай мой ответ выше. Или ты серьёзно думаешь, что кто-то назовёт Жирика паспортистом? Мельчает спортс😷
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Fatty Toni
Лучший латераль России последнего десятилетия - "паспортист"? Ну ок )
Жесть, на спортсе совсем туго стало, надо разжёвывать каждую шутку. Ещё и как стадо налетели с минусами🤭
Под паспортистом Я НЕ ИМЕЛ ВВИДУ ЖИРКОВА, он и не подпадал никогда под это понятие, мне казалось, что это всем адекватным людям очевидно. Паспортистами называют(и я в том числе) всяких сказочников, слагающих легенды про интерес из Европы, но лишь подписывающихся на жирный контракт в РПЛ. Кринж, да и только, ребята🤓
+3
-4
-1
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andr d
Ответ Денис Олегович
Приложение спортса на ios - отдельный вид садизма. Я захожу почитать новости и написать/поглядеть комменты. Вместо этого вижу бесконечную рекламу буков и прочего скама.
На ведроиде всё норм
+6
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Tpy6kaMerlina
Смысл Юрию возвращаться. Такая длинная проф карьера и интеллект на уровне наверняка обеспечили безбедную пенсию, а травмы и возраст - нежелание играть дальше.
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andr d
Ответ King_X
Молодой еще Юрий
В сборной его очень не хватало
+1
-1
0
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Денис Олегович
Ответ Betting Star
Спортс, у вас реклама в приложении стала появляться каждые 20-30 секунд во весь экран, считаю, что это неуважение к своим пользователям. А еще этот баг с дубликатами приложения после каждой рекламы не устранили!👎🏻👎🏻👎🏻
Приложение спортса на ios - отдельный вид садизма. Я захожу почитать новости и написать/поглядеть комменты. Вместо этого вижу бесконечную рекламу буков и прочего скама.
+2
0
+2
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three hundred bucks
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Паспортист о европейском футболе: «Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело»🤓
Во-первых Жиркова не просто звали, а он вполне себе за Челси поиграл.
Во-вторых не получилось в АПЛ не из-за игроцких, порой он просто разрывал, а человеческих качеств. Юрий интроверт, в коллектив не влился, язык выучить тоже не смог (судя по всему стеснялся того, что вообще не говорит и от этого не смог даже первый шаг с преподом сделать).
+10
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+8
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Balt39
Валентиныч, давай к Игнашу в штаб Балтики!
+2
0
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Fatty Toni
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Паспортист о европейском футболе: «Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело»🤓
Лучший латераль России последнего десятилетия - "паспортист"? Ну ок )
+21
-2
+19
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