Жирков о медиафутболе: «Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело»
Юрий Жирков заявил, что не будет играть в медиафутбол.
– Какие у вас дальнейшие планы?
– Пока никаких планов.
– В медиафутбол не звали? Неинтересно вам?
– Кто‑то звал, но там играть же нужно. Уже тяжело, – рассказал Жирков.
Последним профессиональным клубом Жиркова были «Химки». В 2022-м году он завершил профессиональную карьеру.
Под паспортистом Я НЕ ИМЕЛ ВВИДУ ЖИРКОВА, он и не подпадал никогда под это понятие, мне казалось, что это всем адекватным людям очевидно. Паспортистами называют(и я в том числе) всяких сказочников, слагающих легенды про интерес из Европы, но лишь подписывающихся на жирный контракт в РПЛ. Кринж, да и только, ребята🤓
Во-вторых не получилось в АПЛ не из-за игроцких, порой он просто разрывал, а человеческих качеств. Юрий интроверт, в коллектив не влился, язык выучить тоже не смог (судя по всему стеснялся того, что вообще не говорит и от этого не смог даже первый шаг с преподом сделать).