Судья Данте стал игроком «Народной команды» – клуба болельщиков «Спартака»

Судья и экс-игрок «Амкала» Никита Данченко присоединился к «Народной команде».

Данте сыграет за клуб болельщиков «Спартака» в третьем сезоне .

Ранее в этом месяце Данте начал тренироваться с « » и принял участие в товарищеском матче.

В 2020 году Данченко был избит Романом Широковым в матче МКС между «Матч ТВ» и «Ничего Обычного».

Экс-капитану сборной России назначили 100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

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