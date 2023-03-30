Судья Данте стал игроком «Народной команды» – клуба болельщиков «Спартака»

Теги Спартак Никита Данченков Winline Медиалига трансферы Народная команда Медиафутбол

Судья и экс-игрок «Амкала» Никита Данченко присоединился к «Народной команде».

Данте сыграет за клуб болельщиков «Спартака» в третьем сезоне Winline Медиалиги.

Ранее в этом месяце Данте начал тренироваться с «Народной командой» и принял участие в товарищеском матче.

В 2020 году Данченко был избит Романом Широковым в матче МКС между «Матч ТВ» и «Ничего Обычного».

Экс-капитану сборной России назначили 100 часов обязательных работ и 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред.

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1 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Какая широкая душа у Широкова😊😊😊
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