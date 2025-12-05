  • Спортс
  • Экс-форвард «Амкала» Еж о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Ключевая игра в карьере. Если хорошо себя покажу, то сразу обратят внимание в ФНЛ»
2

Экс-форвард «Амкала» Еж о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Ключевая игра в карьере. Если хорошо себя покажу, то сразу обратят внимание в ФНЛ»

Данила Ежков: если хорошо себя покажу, то сразу обратят внимание из ФНЛ.

Бывший нападающий «Амкала» Данила Ежков высказался о матче между сборными WINLINE Медиалиги и ФНЛ.

– Учитывая, что ты дальше хочешь играть в проффутболе, насколько для тебя этот матч важен?

– Это ключевой матч в моей сегодняшней карьере. Надо хорошо сыграть даже для продолжения в медиафутболе. Потому что в медиа нет вариантов, поэтому надо в профессиональный футбол двигаться.

– Какой шанс, если проявишь себя в этой игре, что на тебя обратят внимание из ФНЛ?

– Думаю, сразу. Будет больше внимание приковано к матчу. Если себя показать, то можно сразу начать переговоры с каким-то клубом.

– Какие шансы обыграть сборную ФНЛ?

– На таком поле 50 на 50. Думаю, на первый план выйдут характер и волевые качества. Футбола завтра мало будет.

Знаю из их состава пару ребят. Как у нас не самый праймовый состав, так и у них, – сказал форвард сборной Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Сборные Медиалиги и ФНЛ сыграют в Абхазии 5 декабря. Матч начнется с серии буллиталити и пройдет по правилам МФЛ.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
