Olimpbet не будет спонсировать медиафутбольные клубы

Теги Московский Кубок Селебрити Медиафутбол

БК Olimpbet отказалась от спонсорства медиафутбольных команд.

«Если бы сейчас ты меня спросил, пошел бы я сейчас в Медиалигу или в МКС, я бы ответил: скорее нет, чем да, потому что, по моему мнению, хайп вокруг этого был достаточно краткосрочным.

Продукт быстро зажегся и быстро сгорел – это мое видение. Сейчас он скорее мертв, чем жив.

К информации для других букмекеров. Если кто-то будет к ним приходить и говорить “Olimpbet нам предлагает столько-то”, то знайте, это #######», – сказал директор по развитию букмекера Константин Гусев.

В 2022 году Olimpbet был титульным спонсором Московского Кубока Селебрити. По данным «РБ Бизнес», сумма сделки составила 70 млн рублей.

 

1 комментарий

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Всё знаю
Скорее всего это будет последний сезон.
И так выдернули всё возможное из продукта.
Ну может теперь футболистики обратят обратно своё взор на проф.футбол, а не на эту клоунаду.
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