«Я встал на эмоциях и исполнил Зидана». Тарасов о красной в полуфинале Медиалиги

Дмитрий Тарасов вспомнил как получил красную, из-за которой пропустил финал Winline МФЛ.

– В полуфинале Медиалиги ты боднул игрока «На Спорте», получил красную и пропустил финал. Зачем ты его боднул?

– Вывел что-то. Я не помню, что он сказал. Там был фол. Он меня на ### послал. И пошел еще на меня агрессивно.

При этом был фол, судья не свистнул, потому что не давали, не хотели, чтобы мы были в финале. Это очевидно было.

И все, этот момент несправедливости всегда тревожил. Я по спортивному злой, не люблю проигрывать. Я вижу, что мне накладывают по ноге, судья не свистит, идет атака, я лежу.

Идет защитник, тоже спровоцировал. Я встал на эмоциях и исполнил Зидана. Только не в грудь, а в голову, – рассказал президент и игрок «Родины Медиа».

Напомним, «Родина Медиа» обыграла в полуфинале Winline МФЛ-2 «На Спорте», но уступила в финале 2Drots. Оба матча завершились серий буллиталити.