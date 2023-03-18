«Я встал на эмоциях и исполнил Зидана». Тарасов о красной в полуфинале Медиалиги
Дмитрий Тарасов вспомнил как получил красную, из-за которой пропустил финал Winline МФЛ.
– В полуфинале Медиалиги ты боднул игрока «На Спорте», получил красную и пропустил финал. Зачем ты его боднул?
– Вывел что-то. Я не помню, что он сказал. Там был фол. Он меня на ### послал. И пошел еще на меня агрессивно.
При этом был фол, судья не свистнул, потому что не давали, не хотели, чтобы мы были в финале. Это очевидно было.
И все, этот момент несправедливости всегда тревожил. Я по спортивному злой, не люблю проигрывать. Я вижу, что мне накладывают по ноге, судья не свистит, идет атака, я лежу.
Идет защитник, тоже спровоцировал. Я встал на эмоциях и исполнил Зидана. Только не в грудь, а в голову, – рассказал президент и игрок «Родины Медиа».
Напомним, «Родина Медиа» обыграла в полуфинале Winline МФЛ-2 «На Спорте», но уступила в финале 2Drots. Оба матча завершились серий буллиталити.
я простыл. лежу с температурой. по телеку кроме шуток с Петросяном ничего интересного.
а тут такой персонаж отжигает...
пусть продолжает... пожалуйста