«Я встал на эмоциях и исполнил Зидана». Тарасов о красной в полуфинале Медиалиги

Теги Дмитрий Тарасов Winline Медиалига На Спорте Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов вспомнил как получил красную, из-за которой пропустил финал Winline МФЛ

– В полуфинале Медиалиги ты боднул игрока «На Спорте», получил красную и пропустил финал. Зачем ты его боднул?

– Вывел что-то. Я не помню, что он сказал. Там был фол. Он меня на ### послал. И пошел еще на меня агрессивно.

При этом был фол, судья не свистнул, потому что не давали, не хотели, чтобы мы были в финале. Это очевидно было.

И все, этот момент несправедливости всегда тревожил. Я по спортивному злой, не люблю проигрывать. Я вижу, что мне накладывают по ноге, судья не свистит, идет атака, я лежу.

Идет защитник, тоже спровоцировал. Я встал на эмоциях и исполнил Зидана. Только не в грудь, а в голову, – рассказал президент и игрок «Родины Медиа».

Напомним, «Родина Медиа» обыграла в полуфинале Winline МФЛ-2 «На Спорте», но уступила в финале 2Drots. Оба матча завершились серий буллиталити.

2 комментария

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Barsa! bolshe chem klub
пожалуйста не отбирайте у него микрофон.

я простыл. лежу с температурой. по телеку кроме шуток с Петросяном ничего интересного.
а тут такой персонаж отжигает...

пусть продолжает... пожалуйста
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Тёма Тёма
Где-то икнул Зинедин...
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