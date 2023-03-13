Уткин: «Почему бы сборной Медиалиги не вписаться в этот центральноазиатский турнир?»

Теги Владислав Радимов Василий Уткин Сборная Медиалиги Медиафутбол

Василий Уткин считает, что сборной МФЛ стоит сыграть в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Владислав Радимов очень здраво отнесся к ситуации. Добавлю к сказанному: я совсем не убежден, что «Зенит-2», которым он вполне дельно руководил, пробился бы в плей-офф Медиалиги.

Почему бы сборной Медиалиги не вписаться в этот центральноазиатский турнир? Побились бы. В полуфинал бы вышли. Такой турнир увлекательный!», – написал Уткин.

Ранее Владислав Радимов заявил: «Лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Гамарджоба Генацвале
Медиалига нафиг не нужна никому.
полагаю, что она всё же вызывает бОльший интерес, чем сборная Тαлиδαнα🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasanotu
Почему бы Васе не похудеть?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Медиалига нафиг не нужна никому.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий