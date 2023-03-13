Уткин: «Почему бы сборной Медиалиги не вписаться в этот центральноазиатский турнир?»

Василий Уткин считает, что сборной МФЛ стоит сыграть в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Владислав Радимов очень здраво отнесся к ситуации. Добавлю к сказанному: я совсем не убежден, что «Зенит-2», которым он вполне дельно руководил, пробился бы в плей-офф Медиалиги.

Почему бы сборной Медиалиги не вписаться в этот центральноазиатский турнир? Побились бы. В полуфинал бы вышли. Такой турнир увлекательный!», – написал Уткин.

Ранее Владислав Радимов заявил: «Лучше сыграть со сборной Медиалиги, чем с Афганистаном».