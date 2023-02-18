Александр Ярош: «Если тебя дома не любят, надо делать выбор в пользу себя»

Теги 2Drots Winline Медиалига Fight Nights Александр Ярош 1XBET Media Football League Медиафутбол

Александр Ярош высказался о своем моральном состоянии.

«Я не знаю. Честно, дом есть дом. Дома всегда хорошо. Но если тебя дома не любят и не ценят, и ты не нужен, то надо делать уже какой-то выбор в пользу себя. Потому что, я слишком многим жертвовал для того, чтобы быть с командой. Так сказать, быть дома.

А в замен я получал лишь хейт постоянный и психологическое угнетение. Я очень сильно переживал из-за этого столько времени. Я намного больше урона себе нанес. И в моральном [плане] и физическом, в работе, в отношениях – во всем.

Я больше негативных эмоций получил, чем положительных.», – сказал футболист 2Drots.

На 1XBET MFL Ярош выступал за Fight Nights.

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