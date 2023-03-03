Игрок 2Drots Ярош работает детским тренером в школе «Динамо»: «Оклад – 50 тысяч»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва детский футбол 2Drots Winline Медиалига Александр Ярош Медиафутбол

Хавбек 2Drots Александр Ярош рассказал о работе в академии «Динамо».

До этого он работал продавцом на авторынке и, по его словам, мог заработать с учетом бонусов более 300 тысяч рублей за месяц.

– Ты работаешь сейчас тренером. Неужели это более прибыльная история?

– Я учился на тренера. Мои тренировки начинаются в 16:00, заканчиваются в 19:00-19:30.

График: понедельник-среда-пятница. Это удобно, ведь я могу сам тренироваться, заниматься собой. Получается все совмещать.

– Сколько ты там получаешь?

– Оклад – 50 тысяч.

– Проценты есть какие-то? Индивидуальные тренировки?

– Процентов нет. Индивидуалки у нас называются интенсив, – рассказал Ярош.

8 комментариев

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Кеша
Уровень тренерского цеха падает . Кто это вообще ? Какой уровень начинающему пацану может дать этот человек ? Может я чего -то не понимаю и не знаю . По какой методике он тренирует . Был на детской тренировке футбольного Динамо . Прошел по полям . Ничего выдающегося не увидел : квадраты , эстафеты и двусторонка. Персональной работы с мячом и дриблинг крайне мало . Кто вообще эти молодые люди ? На каком уровне играли ? Это важно - важно по тому какую ментальность молодым футболистам они передают . Возможно , что я попал в такой день и многого не знаю . Я знаю , что в академии Динамо работают действительно выдающиеся специалисты и ветераны . А кто эти все молодые люди я не знаю .
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Konstantin Frolov
Ответ 13
что за название команды?? ЗаDrots более актуально
Более актуально для кого, для тебя? 🤔
+1
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Богдан Агафонов
Удивляют комментарии в духе: «занятость всего 9-10 часов в неделю, нормальные деньги»

Нет.

Занятость куда больше у любого нормального тренера, который хочет развиваться: план-конспекты составить, подобрать упражнения, дозировку, проработать игровую форму тренировки, проанализировать. Все это делается вне тренировок. Дома. И это такая же работа тренера , как и тренировки
+5
-3
+2
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13
что за название команды?? ЗаDrots более актуально
+3
-2
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Сергей Ефимов
За 3 рабочих дня по 4-5 часов достаточно хорошо
+1
0
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shishovv
Ну за 9 часов в неделю нормальные деньги
за месяц тренеры столько не получают в других городах
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aftor44
Ответ Дядя ТУРА
50к для Москвы не о чем
У него занятость - 9-10 часов в неделю
Очень даже норм оклад
+6
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Дядя ТУРА
50к для Москвы не о чем
+1
-6
-5
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