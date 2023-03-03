Игрок 2Drots Ярош работает детским тренером в школе «Динамо»: «Оклад – 50 тысяч»

Хавбек 2Drots Александр Ярош рассказал о работе в академии « ».

До этого он работал продавцом на авторынке и, по его словам, мог заработать с учетом бонусов более 300 тысяч рублей за месяц.

– Ты работаешь сейчас тренером. Неужели это более прибыльная история?

– Я учился на тренера. Мои тренировки начинаются в 16:00, заканчиваются в 19:00-19:30.

График: понедельник-среда-пятница. Это удобно, ведь я могу сам тренироваться, заниматься собой. Получается все совмещать.

– Сколько ты там получаешь?

– Оклад – 50 тысяч.

– Проценты есть какие-то? Индивидуальные тренировки?

– Процентов нет. Индивидуалки у нас называются интенсив, – рассказал Ярош.