Игрок 2Drots Ярош работает детским тренером в школе «Динамо»: «Оклад – 50 тысяч»
Хавбек 2Drots Александр Ярош рассказал о работе в академии «Динамо».
До этого он работал продавцом на авторынке и, по его словам, мог заработать с учетом бонусов более 300 тысяч рублей за месяц.
– Ты работаешь сейчас тренером. Неужели это более прибыльная история?
– Я учился на тренера. Мои тренировки начинаются в 16:00, заканчиваются в 19:00-19:30.
График: понедельник-среда-пятница. Это удобно, ведь я могу сам тренироваться, заниматься собой. Получается все совмещать.
– Сколько ты там получаешь?
– Оклад – 50 тысяч.
– Проценты есть какие-то? Индивидуальные тренировки?
– Процентов нет. Индивидуалки у нас называются интенсив, – рассказал Ярош.
Нет.
Занятость куда больше у любого нормального тренера, который хочет развиваться: план-конспекты составить, подобрать упражнения, дозировку, проработать игровую форму тренировки, проанализировать. Все это делается вне тренировок. Дома. И это такая же работа тренера , как и тренировки
за месяц тренеры столько не получают в других городах
Очень даже норм оклад