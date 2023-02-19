«Дружина» – финалист ALL STARS GAMES PARI Лиги F

ФК «Дружина» обыграл в полуфинале ALL STARS GAMES PARI Лиги F ФК «Матч».

В основное время матч закончился 2:1 (один из голов «Дружина забила, используя специальную карточку, которая засчитывается за гол, если танцуют все участники команды).

После матча «Матч ТВ» активировал карточку «Последний шанс»: она дает возможность пробить пенальти сопернику. Если вратарь отражает удар, то счет сравнивается.

Бить от «Дружины» пошел Багдасар и прошил Кашеутова – итоговый счет матча 3:1.

В финале «Дружина сыграет с победителем матча «ВГИК» – «Звезды Pari Лиги F».

«Матч ТВ» сыграет в матче за 3-е место.

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