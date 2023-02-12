Дмитрий Кузнецов: «Кутуз сказал, что через 2 дня даст ответ, но меня это не устраивает»

Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе Кутуза в «Титан».

«Я послушал, он сказал, что по приезде через 2 дня даст ответ, но меня это не устраивает.

Вот он здесь был (в Астане 2Drots участвовали в 1XBET MFL – прим. Sports) две недели, за две недели можно было определиться? Или как?

Или мы сюда приезжем, свои задачи какие-то решать? Я с ним разговаривал, он не дал ответ мне.

Теперь пусть Женя с Никитой решают, разбираются с ним. Я не буду больше разбираться. Я не хочу разбираться, потому что я разговариваю с человеком, он не может ответ дать. Пусть Женя с Никитой разбираются.

Будет ли он потерей? Ну Кутуз для любой команды будет находкой. А для нас – это его надо спросить, почему он так решил, если он будет уходить. Но, естественно, потеря. Такого качественного нападающего любой бы хотел забрать», – заявил главный тренер 2Drots.