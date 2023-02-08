Эд, Арчи и Кутуз извинились перед арбитром Матякубовым за обвинения в причастности к ставкам

, Арчи и Кутуз извинились перед арбитром матча 2Drots – Top Team Рустемом Матякубовым.

Игроки 2Drots обвиняли рефери в том, что он поставил ставку на матч 1XBET MFL 2D против Top Team из-за плохого судейства в игре, которое привело к массовой драке и техническому поражению Top Team.

«В первую очередь, я не отказываюсь от своих слов о плохом судействе в этом матче (2D – TT), но хочу сказать, что на эмоциях сгоряча сказал, что данный товарищ [указывает на арбитра Рустема] судил матч и имел какое-то отношение к лиге 1XBET, мог взаимодействовать и иметь какое-то влияние на матч, чтобы получить выгоду с конторы.

Это было сказано на эмоциях, за это мне хочется извиниться. Не хочется, чтобы для данного человека эти слова, которые сказаны сгоряча, не повлияли на дальнейшую карьеру данного арбитра», – сказал Эдамс.

«Присоединяюсь к словам Эда. Я также согласен с мнением про нехорошее судейство, а слова по поводу букмекерской конторы, что он играл, я также говорю, что все это было сказано на эмоциях – в них нет какой-то силы. Приношу извинения за эти слова», – добавил Арчи.

Затем Кутуз сообщил в своем телеграм-канале, что Матякубов приехал в отель к «дротам» вместе со своим адвокатом, чтобы решить вопрос по поводу сказанных слов об участии арбитра в ставках.

«Сейчас состоялся неприятный разговор. За сказанные нами слова судью очень сильно подтянули, не взяли на сборы, федерация судейства Казахстана его начала подозревать, поэтому как человека его стало очень жаль, потому что мы сказали это на эмоциях.

Мы так не считаем, доказательств у нас никаких нет. Порешали все мирным путем, написали письмо, что это были просто эмоциональные слова», – объяснил ситуацию форвард 2D.

Ранее Рустем Матякубов был официально отстранен орг. комитетом 1XBET Media Football League от судейства на матчах медиафутбольного турнира в Казахстане.

4 красных, техническое поражение и полиция. Безумный матч 2Drots в казахстанской Медиалиге