Карпова об отказе Проворова от ЛГБТ-свитера: «Все правые в Америке были в восторге, все реднеки ему аплодировали»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Надежда Карпова 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Надежда Карпова высказалась об отказе Иван Проворов от свитера с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Недавно в НХЛ был «прайд-найт» (акция поддержки ЛГБТ-сообщества, которую провела «Филадельфия»: на предматчевую раскатку хоккеисты вышли в радужных джерси – прим. ред.). Не нужно было делать никаких заявлений – просто надеваешь свитер и разминаешься в нем и таким образом поддерживаешь большое количество людей.

Единственным игроком, не надевшим этот свитер, стал мой земляк, ярославец Проворов. Я включила интервью его тренера, который сказал: да, он не захотел надевать свитер и объяснил, что по его вере этого делать нельзя. Это нормально, все вправе выбирать.

Все правые в Америке были в восторге, все реднеки ему аплодировали: «Вот русский мужик, почему никто не сделал этот шаг до него, почему только он отстаивает нашу позицию? Он красавец, не ведется на эту корпоративную фигню, как это делают марионетки дьявола».

Я думаю: надо послушать, что говорит сам Проворов. А он говорит: «Я не захотел надевать этот свитер, потому что я верующий». Его спрашивают: «Какая у тебя вера?» Он говорит: «Russian Orthodox» (русский православный).

Возможно, он думал: «Да не дай бог я надену эту майку с радужным флагом, меня зачмырят и в сборную не позовут». А может, он действительно суперверующий и для него это огромное табу», – сказала «Холоду» экс-игрок женской сборной России по футболу и бывшая участница 2Drots.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

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33 комментария

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Евгений Семенченко
Ответ maxpant1996
Все адекватные люди мира за Ваню! Единственный кто пошел против системы
"Единственный кто пошел против системы"-а у нас таких иноагентами и предателями называют
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Den_Pan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Недавно один "ЛГБТ+БЛМ" шедевр занял третье место в списке худших по рейтингу фильмов-сериалов на Imbd. И все писали почему-то перед началом: Я не расист и не гомофоб. Короче говоря, видно, что это были они
это какой?
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Art Soprano
Что то я не пойму Надьку. Вот это что было пол года назад?
https://www.sports.ru/football/1110516081-karpova-kasatkinoj-posle-kaming-auta-ya-tak-gorzhus-toboj.html
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Волына+колына
Че сказать-то хотела? Поток сознания какой-то
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Alex Legend
Карпова это женский Мостовой, только Мостового когда-то царём называли, а Надежду никак не называли.
+2
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Антон Киселёв
А вообще смешно, что те, кто громче всех кричит о свободе слова, как только сталкиваются с нешаблонным мнением, сразу начинают ныть про "правых, реднеков, ватников, конспирологов" и тд😁
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Водяра
Это та которая Макдак хавает?
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Under
Ответ onegin2007
Карпова сама фрик ещё тот, что он должен был сказать, что меня они бесят? Реднеков ещё приплела, потому что они нормальные в отличие от неё?
с чего вы взяли, что можете решать, что есть норма, а что нет?
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Никита Лутченко
Это говорит любительница дам)
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Romuliq
Ответ dukenukem
Какое глубокое заблуждение что среди правых только одни реднеки
Может быть, она имела в виду, что все реднеки правые)
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Under
Ответ maxpant1996
Зачем высказания этого персонажа выкладывать...
всяко лучше, чем паук
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Aleksandr Dubovik
Как житель США, скажу вам Надежда, что вам стоит зайти под любым постом в инстаграмме где обсуждается лгбт повестка и вы будете удивлены количеству «реднеков» среди местного населения. Ах да, после того случая все свитеры Проворова были sold out, видимо здесь реднеков больше, чем вечно ущемленных
Недавно один "ЛГБТ+БЛМ" шедевр занял третье место в списке худших по рейтингу фильмов-сериалов на Imbd.

И все писали почему-то перед началом: Я не расист и не гомофоб.

Короче говоря, видно, что это были они
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Aleksey Yashin
Если ваше мнение не совпадает с мнением Карповой - возможно вы реднек и маргинал
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Under
Ответ Rustam Guseynoff
Америка уникальная страна, где большинство населения не согласны с "линией партией", но сказать об этом не могут. Поэтому такие как Проворов заходят на ура
какой партии, республиканской или демократической?
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Сальваторе
Слушай, Надежда! Нравится тебе тыкать пальцами в других девок, ну тыкай. Чего ты чувака по другую сторону Атлантики то лечишь? Реднеки, колхозники... В нашем шахматном клубе для интеллигентных снобов это тоже всех бесит
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maxpant1996
Зачем высказания этого персонажа выкладывать...
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forzen
Она говорит, что его право выбирать и тут же чмырит его за его позицию, а тех кто с ним согласен записывает в реднеки... Стрелочка бешено крутиться...
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Остап Бендер
А по моему все наоборот, те кто поддерживают лгбт боятся, что если не будут делать этого, то появятся проблемы. А те кто отказываются, делают это искренне.
+5
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Антон Киселёв
Наденька, изучи вопрос для начала, Во-первых после Проворова целая команда отказалась от этой акции, Во-вторых игроки ранее участвовали в подобных акциях и спокойно играли за сборную
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Константин Филимонов
Эх Надька Надька...
Мужика тебе надо...
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Mister Zalupa
Ну тут вопрос скорее в реакции. Реднеки-то действительно искренне ненавидят геев и всех, кто на них не похож (на кого-то похоже, да?). Но правые республиканцы больше за свободу слова топят, поэтому им было важно именно ее проявления. Они и к геям нормально относятся, там проблема именно в слишком большой доле левых медиа и их влиянии на массовую культуру.
+5
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FilinMD
Уж скорее эта Карпова видится «реднеком» в данном контексте, чем люди, поддержавшие Проворова))
+4
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maxpant1996
Все адекватные люди мира за Ваню!
Единственный кто пошел против системы
+3
0
+3
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Rustam Guseynoff
Америка уникальная страна, где большинство населения не согласны с "линией партией", но сказать об этом не могут. Поэтому такие как Проворов заходят на ура
+4
-4
0
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dukenukem
Какое глубокое заблуждение что среди правых только одни реднеки
+19
-1
+18
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