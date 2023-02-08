высказалась об отказе от свитера с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Недавно в был «прайд-найт» (акция поддержки ЛГБТ-сообщества, которую провела «Филадельфия»: на предматчевую раскатку хоккеисты вышли в радужных джерси – прим. ред.). Не нужно было делать никаких заявлений – просто надеваешь свитер и разминаешься в нем и таким образом поддерживаешь большое количество людей.

Единственным игроком, не надевшим этот свитер, стал мой земляк, ярославец Проворов. Я включила интервью его тренера, который сказал: да, он не захотел надевать свитер и объяснил, что по его вере этого делать нельзя. Это нормально, все вправе выбирать.

Все правые в Америке были в восторге, все реднеки ему аплодировали: «Вот русский мужик, почему никто не сделал этот шаг до него, почему только он отстаивает нашу позицию? Он красавец, не ведется на эту корпоративную фигню, как это делают марионетки дьявола».

Я думаю: надо послушать, что говорит сам Проворов. А он говорит: «Я не захотел надевать этот свитер, потому что я верующий». Его спрашивают: «Какая у тебя вера?» Он говорит: «Russian Orthodox» (русский православный).

Возможно, он думал: «Да не дай бог я надену эту майку с радужным флагом, меня зачмырят и в сборную не позовут». А может, он действительно суперверующий и для него это огромное табу», – сказала «Холоду» экс-игрок женской сборной России по футболу и бывшая участница 2Drots.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ