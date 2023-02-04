Игрок Top Team Джони Скилз: «Хотели бы участвовать в МФЛ в России. Шансы попасть туда минимальные, но мы будем работать над этим»

Игрок медиафутбольной команды Top Team Джони Скилз прокомментировал планы руководства команды о создании медиафутбольного турнира в Кыргызстане, а также рассказал об амбициях команды.

«Наши учредители хотят устроить турнир на Иссык-Куле. Там очень классное место, можно искупаться, отдохнуть и весело провести время. Но это пока на стадии создании.

Мы хотим позвать команды из стран СНГ – было бы очень круто позвать команды из Казахстана, из России.

В будущем хотели бы участвовать в МФЛ в России. Шансы попасть туда минимальные, но мы будем работать над этим и поднимать свою медийку», – сказал Джони в беседе с корреспондентом Sports.ru.