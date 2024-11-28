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Александр Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»

Александр Григорян может возглавить медийную команду.

«Скорее всего, я возглавлю команду Медиалиги. А чему тут удивляться? У клубов МФЛ сейчас условия для тренировочного процесса гораздо лучше, чем во многих командах Второй лиги.

Не знаю, о чем думают там руководители. Простая вещь – спрашиваю: «Есть ли GPS?» Мне отвечают: «А зачем?» Как зачем? Что, на глазок определять производительность в режиме реального времени? А как иначе прогрессировать?

Если вы хотите развиваться, идти вперед, то потратьте 3 миллиона рублей! Парадокс, но в Медиалиге сейчас все более профессионально, чем в ряде профессиональных команд, лучше условия для работы. А для меня этот аспект важен», – сказал Григорян.

Инсайдер Сергей Ильев cчитает, что командой, о которой говорил Алесанндр Григорян, может быть екатеринбургский клуб «СидЕкат», выступающий в  Winline Медиалиге.

Ранее Григорян тренировал клубы МФЛ: ФК «Матч ТВ» и «Коней», но покинул обе команды прежде, чем выступил с ними хоть на одном турнире.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
logoАлександр Григорян
logoВторая лига А
logoСиндЕкат
logoWinline Медиалига
logoКони
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