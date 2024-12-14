«Покупать игроков в медиафутболе – бред». Слон о трансферах

Слон высказался о трансферах в медиафутболе.

«У меня четкая позиция, что покупать игроков в медиафутболе – бред. Я считаю, что из-за того, что ты не можешь заработать деньги на футболистах, сложно оценить стоимость игрока. Я не понимаю, как можно платить 3 млн. Купят кого-то за 5 млн, что его за 10 куда-то продадут?

«Броуки » красавцы. Они продадут игроков, заработают, а те, кто их купят…

Вот «Десятка» купила Данилина за 3 или 5 млн рублей. Они смогут его продать в проффутбол за 10 млн? Нет. Вот и все», – сказал хавбек 2Drots.