«Покупать игроков в медиафутболе – бред». Слон о трансферах
Слон высказался о трансферах в медиафутболе.
«У меня четкая позиция, что покупать игроков в медиафутболе – бред. Я считаю, что из-за того, что ты не можешь заработать деньги на футболистах, сложно оценить стоимость игрока. Я не понимаю, как можно платить 3 млн. Купят кого-то за 5 млн, что его за 10 куда-то продадут?
«Броуки» красавцы. Они продадут игроков, заработают, а те, кто их купят…
Вот «Десятка» купила Данилина за 3 или 5 млн рублей. Они смогут его продать в проффутбол за 10 млн? Нет. Вот и все», – сказал хавбек 2Drots.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем